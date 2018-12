Biechtgeheim moet wijken voor hulpverlening

De depressieve man vertrouwde de priester in oktober 2015 tijdens een lang telefoongesprek toe dat hij zich van het leven wilde beroven. Enkele uren later deed hij dat ook. Zijn weduwe diende een klacht in bij justitie die er een zaak van maakte. Volgens het Openbaar Ministerie had de priester iemand anders of de politie moeten waarschuwen.

Het biechtgeheim maakt volgens de rechtbank deel uit van het beroepsgeheim, maar dat beroepsgeheim is niet absoluut. De hulpverleningsplicht geldt voor iedereen, ook voor dragers van het beroepsgeheim, aldus het vonnis. In deze noodtoestand had de priester moeten ingrijpen, bepaalde rechter. De geestelijke gaat in hoger beroep.