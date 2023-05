Woede tijdens herdenking Fortuyn na bekladden standbeeld: ’Mensen vinden hem nog steeds gevaarlijk’

Premium Het beste van De Telegraaf

ROTTERDAM - De regen hield ze niet tegen. Een groep adepten van Pim Fortuyn woonde zaterdagavond in hartje Rotterdam onverschrokken de jaarlijkse herdenking bij het standbeeld van de vermoorde politicus bij, om zijn sterfdag te herdenken. De woede was groot, vooral omdat de nacht ervoor het kunstwerk van hun held was beklad.