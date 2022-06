Premium Het beste van De Telegraaf

’Eerste studie wereldwijd naar gezondheidseffecten ultrafijnstof’ Alarmerende conclusies RIVM over Schiphol: kans op vroeggeboorte rondom luchthaven groter

Door Mike Muller

Den Haag - Voor het eerst zijn de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer in kaart gebracht. Daardoor zijn er nu wetenschappelijk aangetoonde aanwijzingen dat mensen die in een directe straal rondom luchthaven Schiphol wonen door ultrafijnstofuitstoot meer gezondheidsrisico’s lopen dan mensen elders in Nederland. In 31 gemeentes rondom de luchthaven werden de ultrafijnstofconcentratie én gezondheidsproblemen in kaart gebracht.