Oproep: Hoe ga jij om met drank en drugs?

Amsterdam - Steeds minder pubers drinken en roken, maar op drugsgebruik lijkt in de levensfase daarna juist minder taboe te rusten. De Telegraaf is op zoek naar jongeren (16-30 jaar) die willen vertellen hoe zij tegen drank- en drugsgebruik aankijken. Maakt het uit of iets legaal of illegaal is?