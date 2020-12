Wat bezielde de camperbomber van Nashville op eerste kerstdag?

Premium Binnenland

Zo ver zijn andere landen met het vaccineren van burgers

De coronavaccinaties zijn in de Europese Unie in volle gang, sinds de vaccins van Pfizer en BioNTech afgelopen zaterdag op hetzelfde moment beschikbaar kwamen in alle 27 EU-landen. Terwijl Nederland pas 8 januari hoopt te beginnen, zijn in veel andere landen de eerste prikken al in de bovenarm geze...