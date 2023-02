Explosie in portiek in Rotterdam, ravage is groot

Van het portiek liggen alle ramen er uit. Ⓒ AS Media

Rotterdam - Een portiekflat in de Rosestraat in Rotterdam-Zuid is door nog ombekende oorzaak beschadigd door een explosie. Enkele woningen zijn ontruimd, meldt rijnmondveilig.nl. Door de explosie zijn geen gewonden gevallen en is geen brand uitgebroken.