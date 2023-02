Explosie in portiek in Rotterdam was ’gerichte actie’, ravage is groot

De politie gaat daar vanuit omdat getuigen kort voor de ontploffing in de Rosestraat in de wijk Feijenoord een in het zwart geklede man het pand uit zagen komen. Hij rende vervolgens weg in de richting van De Kuip om na een paar honderd meter een steegje in te gaan.

„Er heeft iemand doelbewust een zwaar explosief in het portiek tot ontploffing gebracht. Onderzoek moet uitwijzen wie het doelwit van de aanslag was”, aldus een politiewoordvoerder. Er is nog geen aanhouding verricht.

De explosie had om vijf voor elf ’s ochtends plaats en richtte flinke schade aan. Zo is een groot aantal ramen gesneuveld en ligt de straat bezaaid met glas. „Ook alle deuren liggen er uit. De knal was gigantisch”, vertelt een geschrokken bewoner van het complex.

’Wat gebeurt hier’

„Mijn god, wat gebeurt hier”, dacht een vrouw die op het moment van de aanslag in haar keuken op de begane grond was. Ze vluchtte samen met haar man het huis uit en trof op straat hevig geschrokken maar ongedeerd gebleven medebewoners.

Meneer Ting was aan het werk in Den Haag toen zijn vrouw hem in paniek belde. „Er is een explosie geweest. Wat moet ik doen? Ik heb haar geadviseerd rustig te blijven en 112 te bellen.” De arts is direct van de Hofstad naar de Maasstad gescheurd om zich over zijn echtgenote te ontfermen. „Van werken komt toch niets meer terecht.”

Hij zegt zich zorgen te maken over de veiligheid van het stel en hun buren. „Misschien moeten we toch maar verhuizen naar een rustige buurt.”

Meerdere bewoners vertellen dat donderdagmorgen een van hen een verdacht pakket had ontvangen met een de brandbare inhoud. Onduidelijk is nog of beide incidenten met elkaar te maken hebben. „Maar het lijkt geen toeval”, zegt een van hen. „Eerst een waarschuwing en vandaag een aanslag.”

Angst

De bovenbuurman van de woning op de eerste verdieping die het doelwit van de aanslag lijkt te zijn, verwoordt de heersende gevoelens. „Zolang er niemand is opgepakt leven we in angst voor wat ons nog te wachten staat.”

De politiezegsman bevestigt desgevraagd dat er zich donderdag een incident in hetzelfde complex heeft afgespeeld. „Wij hebben daar inderdaad een melding van gekregen en die informatie zal de recherche zeker meenemen in het onderzoek.”