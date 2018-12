Nederlandse opgepakt na bommelding op TUI-vlucht

Dat bevestigt TUI Nederland. ,,Het toestel is helemaal gecontroleerd en alle passagiers en bagage werden van boord gehaald voor een extra securitycheck. Het bleek vals alarm. Er is niets gevonden”, aldus een woordvoerster.

Passagiers en bemanning werden naar een hotel gebracht. Maandag later op de dag vertrekt de Boeing 787 alsnog richting Schiphol. De vrouw riep volgens TUI alarmerende dingen en gedroeg zich zo vreemd vlak voor vertrek dat de captain besloot haar van boord te verwijderen.

Wat de vrouw bezielde is onduidelijk. Zij is opgepakt en verhoord door de Arubaanse autoriteiten. Ze zou nog steeds vastzitten. Volgens de woordvoerster is dit standaard procedure bij TUI. ,,We nemen geen enkel risico met de veiligheid.”