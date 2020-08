Republikeinen schetsen nachtmerriebeeld van VS onder Biden

De een na de andere spreker viel Biden aan. „Joe Biden is eigenlijk het monster van Loch Ness van the swamp”, zei Trumps zoon Donald jr. „De afgelopen halve eeuw ligt hij daar al op de loer. Hij steekt de kop op als hij weer eens president wil worden. Daarna verdwijnt hij weer. Daartussen doet hij niet veel.” The swamp wordt door Donald sr. vaak gebruikt als metafoor voor het corrupte establishment in de VS.

Voormalig VN-ambassadeur Niki Haley roemde Trump, die volgens haar een „cv heeft van kracht en succes.” Joe Biden daarentegen, heeft er een van „zwakte en mislukking.” Haley, gezien als een van de kanshebbers voor 2024 en zelf een dochter van immigranten, zette de aanval in op „politieke correctheid en cancel culture.” Ze stelt dat Democraten Amerika onterecht racistisch noemen. „Dat is een leugen, Amerika is niet racistisch.”

McCloskey

Het advocatenkoppel Patricia en Mark McCloskey uit Saint Louis waarschuwden dat onder Biden de nette buitenwijken van de steden kapot zullen worden gemaakt. Foto’s van de McCloskeys gingen de wereld over toen zij met vuurwapens zwaaiden om zo hun huis te beschermen tegen Black Lives Matter-demonstranten die door hun gated community marcheerden.

Ze waarschuwden voor wat volgens hen het grote gevaar van BLM en de Democraten is. „Als je opkomt voor jezelf en de waardes waar ons land voor staat, dan zal deze bende, aangespoord door de media, je proberen kapot te maken”, zei Mark McCloskey. Volgens het echtpaar is geen gezin veilig onder de Democraten.

President Trump maakte twee keer zijn opwachting in de tweeëneenhalf uur durende uitzending. Dat is ongebruikelijk. Normaal gesproken is de kandidaat vrijwel onzichtbaar totdat hij of zij de nominatie aanvaardt met een speech die de conventie afsluit.

Leiderschap

Trump verscheen twee keer vanuit de East Room van het Witte Huis voor de camera’s. Hij sprak eerst met een groepje agenten, vrachtwagenchauffeurs en verpleegsters. Die prezen de president om zijn corona-beleid. „Ik heb zoveel bewondering voor uw leiderschap”, zei een van de verpleegsters. „Je hebt een ware leider nodig om niet afgeleid te raken van al het commentaar dat je krijgt, en het juiste te doen.” Later verscheen Trump ook nog met een groepje voormalige gijzelaars die onder zijn presidentschap vrij waren gekomen.

De Republikeinen schetsten een zeer positief beeld van hoe president Trump de corona-crisis aanpakte. Zijn daadkracht werd benadrukt, terwijl de Democraten werden neergezet als de partij die de fouten maakte. Op dat beeld is heel wat af te dingen. In de VS zijn nu 170.000 slachtoffers gevallen, en zijn ruim vijf miljoen besmettingen.

Statige setting

De eerste avond van de Republikeinse conventie stond ook in groot contrast met de boodschap die de Democraten een week eerder nog voor de Amerikaanse kiezers hadden tijdens hun conventie. De Democraten waarschuwden juist voor nog eens vier jaar en leggen de schuld van alles wat met corona te maken heeft helemaal bij de president.

De Republikeinen hadden voor een statige setting gekozen. In een grote zaal met marmeren zuilen niet ver van het Witte Huis kwamen de sprekers een voor een het podium op voor een rij Amerikaanse vlaggen. Technisch verliep de avond perfect, beter dan de soms rommelige Democratische conventie. Maar doordat ook hier, net als bij de Democraten, er geen publiek bij was, was de avond statig, maar ook statisch.