Stoere bestuurder flink in hemd gezet door politie

De Politie Zaanstreek schrijft over de ’race’ op Facebook. „Beeld je de volgende situatie even in: je komt aanrijden bij een verkeerslicht in jouw Honda Civic. Verlaagd, voorzien van een knalpijp en stoere stickers”, begint het verhaal.

„Er staat een politieauto voor het verkeerslicht te wachten. Jij gaat er links naast staan. Je kijkt de agenten even snel stoer aan. Kijkt naar het verkeerslicht en blijft gespannen zitten wachten op groen licht. Dan wordt het groen. De politieauto rijdt rustig weg en jij laat jouw auto met veel schudden uitvallen”, verhalen de agenten.

De politie kan er de lol wel van inzien. „Bestuurder als je dit leest. Bedankt! Wij hebben gelachen!”