Minister vergelijkt Oekraïens regime met nazi’s en neonazi’s

Het is niet Rusland dat vecht tegen het „Oekraïense regime”, zei hij maandag in een interview met de pro-Kremlin-krant Komsomolskaja Pravda in Moskou. „Tegen het Oekraïense regime, dat alle kenmerken heeft van nazi’s en neonazi’s, vechten de Russisch sprekende Oekraïners die in de Donbass leven.”

In het Donbass-steenkoolwinningsgebied in Oost-Oekraïne biedt het Oekraïense leger sinds 2014 weerstand tegen pro-Russische separatisten. Hun gevechtskracht berust vooral op de constante toevoer van wapens, munitie en strijders uit Rusland. Lavrov sprak zich echter uit tegen de erkenning van Donetsk en Loehansk als zelfstandige staten.

Lavrov waarschuwde de Oekraïense president Petro Porosjenko verder voor vermeende pogingen aanvallen te plegen op het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 annexeerde. „Dan krijgt hij een reactie waardoor hem het horen en zien vergaat”, dreigde Lavrov. Volgens hem bereidt Oekraïne nog voor het einde van dit jaar „een provocatie” voor bij de Krim.