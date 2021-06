Bos bloemen voor 100e verjaardag blijkt pijnlijke misser: ’Mijn moeder is acht jaar geleden overleden’

’Van harte gefeliciteerd met uw 100e verjaardag. Evi Beekers namens Van Lanschot afdeling Client Services’, staat op het bijbehorende kaartje.

Het boeket is een klap in Hakkerts gezicht, anders kan hij het niet omschrijven. „Op de sterfdag sta je altijd even stil bij het verlies, maar nu word je ermee geconfronteerd met een bos bloemen.” Naast boosheid is er ook veel onbegrip; hij begrijpt niet waarom de bank niet eerst heeft gecontroleerd of zijn moeder nog leefde. „Je bent gewoon een nummertje”, briest hij.

Verdrietig en verontwaardigd besloot Hakkert dinsdag Van Lanschot op te bellen: „Ik heb gezegd: ’heel leuk dat jullie een bos bloemen sturen, maar het huisadres van mijn moeder is de algemene begraafplaats in Nieuwegein’.” Volgens Hakkert nam de bank zijn klacht niet serieus: „Ze zouden mij terugbellen, maar dat is tot op heden nog steeds niet gebeurd.”

Tekst loopt verder onder de foto.

Het kaartje bij de bos bloemen. Ⓒ Leendert-Jan Hakkert

In het zonnetje zetten

Een woordvoerder van Van Lanschot laat desgevraagd weten dat het om een vergissing gaat.„Wij zetten onze oudere klanten graag in het zonnetje. Dat hebben wij nu ook proberen te doen, maar we wisten niet dat zij was overleden.” Volgens de bank staat mevrouw Hakkert nog steeds ingeschreven als klant. „Het spijt ons zeer dat het zo is gelopen.”

Op de vraag waarom de bank niet controleert of klanten nog in leven zijn, antwoordt de woordvoerder: „Het is lastig om klanten steeds op te bellen als je ze wil verrassen, want dan is het geen verrassing meer.” Om daarna toe te voegen: „Maar misschien is dit wel een goed idee voor de toekomst.”

Hakkert heeft de bos bloemen gisteren bij het graf van zijn moeder neergelegd.