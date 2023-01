Premium Het beste van De Telegraaf

Steekpartij schrikt Haagse Houtwijk op ’Kinderen die iemand doodsteken: waar gaat dit naartoe?’

Door Wierd Duk

De eigenaar van deze snackbar werd vrijdagavond vermoord. Ⓒ Rene Oudshoorn

Den Haag - Snackbareigenaar Chen werd vrijdagavond in de Haagse Houtwijk doodgestoken. Drie pubers werden opgepakt en zitten in hechtenis. „Ongelooflijk dat dit in onze wijk gebeurt.”