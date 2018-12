Gesjoemel schoolexamens niet grootschalig

Dat stelt de commissie Kwaliteit Schoolexaminering die werd aangesteld door de VO-raad (die voortgezet scholen vertegenwoordigt) na de problemen rondom de schoolexamens bij Vmbo Maastricht. Grote delen van schoolexamen, bestaande uit het Programma van Toetsen en Afsluiting, bleken niet te zijn gemaakt. Maar er stond wel een cijfer voor op de eindlijst. Het schoolexamen wordt door de scholen zelf opgesteld en telt voor de helft van het eindcijfer.

Door de focus op het centraal examen en aangescherpte exameneisen is de aandacht voor de schoolexamens en voor de kwaliteitsborging ervan verslapt, zo stelt de commissie. „Er zijn geen indicaties gevonden voor grootschalige onregelmatigheden bij de uitvoering van de schoolexamens, maar het systeem van kwaliteitsborging bevat kwetsbaarheden en de schoolexaminering wordt te weinig vanuit onderwijsvisie en als volwaardige aanvulling op het centraal examen vormgegeven. De commissie spreekt over het schoolexamen dat vooral het karakter heeft gekregen van ’oefenen voor het centraal examen’.”

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: „Al gaat de schoolexaminering op individuele scholen volgens de commissie doorgaans goed, het huidige systeem corrigeert het onvoldoende als dit niet het geval is. Die kwetsbaarheden moeten we aanpakken, en dit grondige rapport biedt daarvoor goede handvatten. Daar zit het huiswerk voor de scholen en dat gaan we met hen bespreken.”

Hij vervolgt: „Maar daarmee alleen, dat constateert de commissie ook, zijn we er niet. De sterke overheidssturing op resultaten van het centraal examen maakt het moeilijk voor scholen om het schoolexamen de plaats te geven die het verdient. Dat vraagt om aanpassing van de regelgeving en daar moeten we over in gesprek met de overheid en de Onderwijsinspectie. Gezamenlijk zullen we de condities moeten creëren om het schoolexamen terug te brengen tot zijn oorspronkelijke doel.”