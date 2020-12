Terug op Schiphol met coronatest: ’Dagenlang regelwerk op vakantie’

Premium Binnenland

Jonge lerares door corona getroffen Willibrordschool in Bergschenhoek overleden

De zorgen waren al groot bij de Willibrord-basisschool in Bergschenhoek na de corona-explosie die een rigoureuze sluiting tot gevolg had. Maar nu inmiddels de veel besmettelijker Britse variant van het virus is vastgesteld, groeit de wanhoop. Zeker omdat, zo bevestigt de bestuursvoorzitter tegen De ...