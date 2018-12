Jongetjes uit Haarlems gezin speelden buiten toen politie aankwam

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Michel van Bergen

HAARLEM - Welk drama zich zondag precies heeft afgespeeld in de Haarlemse flat waar later die dag een vermoorde vrouw werd gevonden, is nog gissen. Maar een beeld staat de bewoners van de Van Deventerstraat wel helder op het netvlies. De twee jongetjes uit het gezin speelden die ochtend urenlang op straat in de sneeuw, totdat er een politiewagen voor de deur stopte.