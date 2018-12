Kat klimt in box en reist per ongeluk 1100 kilometer door Canada

Baasje Jacqueline Lake zei in gesprek met CTV: „We hebben het bij onze buren gevraagd, we hebben in de bossen gezocht, in garages gekeken en onder trappetjes gezocht, maar hij was nergens te bekennen.” De kat werd uiteindelijk ontdekt toen de chauffeur van het vervoersbedrijf zich afvroeg waarom er urine in zijn laadruimte lag.

De kat kon dankzij een chip worden geïdentificeerd. Baloo was al in Montreal toen Lake werd gebeld met de vraag of het de bedoeling was de kat op de post te doen. Dat was natuurlijk niet het geval. Het baasje was allang blij dat haar kat terecht was.

Baloo is uiteindelijk via een speciale dierenvervoerder terug naar Nova Scotia gebracht.