Eén dode en één vermiste na auto te water in IJssel

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De politie is in de Hollandsche IJssel bij Capelle aan den IJssel met een sonarboot op zoek naar een 51-jarige verkeersregelaar uit Rotterdam, die maandagmiddag te hulp schoot nadat een automobiliste de rivier in was gereden. De automobiliste, een 75-jarige vrouw uit Capelle, bleek na de berging van de auto te zijn overleden.