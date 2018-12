Messentrekker Neurenberg blijft zwijgen

Er wordt nog gezocht naar een getuige die donderdagavond haar hond uitliet in de wijk St. Johannis, waar de steekpartij plaats had. Zij beschikt mogelijk over belangrijke informatie. De vermoedelijke dader, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit sinds vrijdag vast nadat hij was betrapt bij een poging een kaasmes te stelen in een winkel.

De verdachte, die een lang strafblad heeft, zou de avond ervoor kort na elkaar drie vrouwen in het bovenlichaam hebben gestoken. Twee van hen raakten levensgevaarlijk gewond. De messentrekker had het wapen nog bij zich toen hij werd gearresteerd. Daarop zijn DNA-sporen van een slachtoffer aangetroffen.

Bekijk ook: Vrouwen bang in Neurenberg de straat op te gaan

Bekijk ook: Verdachte steekpartij Neurenberg opgepakt