’Blokkeerfriezen’ maakt veel kans op Woord van het jaar

Blokkeerfriezen werd voor het eerst gebruikt door Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever van De Telegraaf. Andere kanshebbers zijn onder meer: balanstrutje, creditboy, plogging, selfieshopper, drankhangen en kantlijnsporter. Tot vanmiddag 17.00 uur kan er nog gestemd worden via woordvanhetjaar.vandale.nl op de 18 woorden die sinds eind november op de shortlist staan.

De resterende kandidaat-woorden zijn: bomcycloon, hempathie, intimiteitscoördinator, kwispellezen, mangomoment, practivisme, rooftijdschrift, vliegschaamte en yogasnuiver. De uitleg van al deze nieuwe woorden is te vinden op de eerder genoemde website van Van Dale.

In 2016 werd het woord treitervlogger uitverkoren tot ’Woord van het jaar’. Dit begrip werd door Telegraaf-journalist Johan van den Dongen gemunt. Vorig jaar leverde de internetstemming het woord appongeluk op. Dat is, anders dan sjoemelsoftware – het woord van 2015 – niet echt blijven hangen. Een andere term die de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan is swaffelen, hét woord van het jaar 2008.