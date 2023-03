Man ’hoort stemmen’ en gooit vrouw overboord

De twee waren op een schip onderweg van Merak in het noorden van Java naar Bakauheni aan de zuidkust van Sumatra.

Het bizarre voorval is in zijn geheel opgenomen door beveiligingscamera’s aan boord van het schip. Daarop is te zien dat de vrouw nietsvermoedend met haar tas bezig is, als de man haar optilt en over de reling gooit.

Andere passagiers die het zagen gebeuren wisten de vrouw weer aan boord te hijsen. Zij had zich op wonderbaarlijke wijze aan het schip weten vast te klampen.

Volgens lokale media is de man onder psychiatrische behandeling en zou de familie daarom geen aangifte willen doen. De politie van Zuid-Lampong is nog wel bezig met de zaak, omdat het een misdaad zou kunnen betreffen.