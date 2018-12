’Mega-bende mét agenten hield samenleving 1,5 jaar in greep’

De politie rolt het netwerk in het Nieuwstraatkwartier op. Ⓒ ANP

ALMELO - Het criminelennetwerk dat in september werd opgerold in Almelo, blijkt groter en veel wijder vertakt dan eerder gedacht. Het OM spreekt van ’zeker 50 verdachten’ met allen een eigen rol - waaronder twee agenten die mogelijk tegen betaling vertrouwelijke informatie lekten. De bende was op verschillende plekken actief: rondom Almelo, maar ook elders, tot zelfs in België.