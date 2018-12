Rotterdammer vast voor vuurwerk en wapens

Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt omdat hij in het bezit was van illegaal vuurwerk, wapens en spullen die gebruikt worden voor hennepteelt. De politie kwam de man op het spoor na een anonieme tip, meldde het Openbaar Ministerie (OM). Zijn voorlopige hechtenis is maandag met twee weken verlengd.