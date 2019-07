Verkoopverbod lachgas evenementen Rotterdam

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ROTTERDAM - Bij evenementen in Rotterdam en op en rond het strand van Nesselande in de stad mag per direct geen lachgas worden verkocht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een politieverordening gewijzigd om dat verbod mogelijk te maken. Dat heeft de gemeente bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond.