Voormalige zakenpartners Flynn aangeklaagd

In deze zaak, die aan het rollen kwam door het werk van speciaal aanklager Robert Mueller, is ook de Turkse zakenman Ekim Alptekin aangeklaagd. Deze eigenaar van het in Nederland gevestigde bedrijf Inovo zou de Flynn Intel Group in 2016 tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezing meer dan een half miljoen dollar hebben betaald, onder meer om Gülen in een kwaad daglicht te stellen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan denkt dat Gülen achter de mislukte staatsgreep zit. De rechter in Alexandra in de staat Virginia moet nu uitmaken of hij Kian en Alptekin aan het werk heeft gezet ten behoeve van de uitlevering van de in Pennsylvania wonende imam.

Flynn hoort binnenkort zijn straf voor het afleggen van een valse verklaring tegen de federale politie. Omdat hij besloot samen te werken met justitie en van ,,wezenlijke waarde'' was voor het onderzoek van Mueller naar mogelijk Russische bemoeienis met de presidentscampagne hoeft hij van de openbaar aanklager niet de gevangenis in.