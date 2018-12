Hond uit film gekloond: ’Deze wordt nóg beter’

De hond Guozhi is een absolute filmster in China, maar hij wordt een dagje ouder en is over zijn carrièrehoogtepunt heen; reden voor zijn baasje om Guozhi te klonen, want hij is niet vruchtbaar.

In China is het klonen van honden mogelijk voor omgerekend 48.500 euro. De CEO van het bedrijf Sinogene streeft in de toekomst zelfs naar het aanpassen van genen. „We hebben gezien dat er meer en meer vraag naar is”, aldus Mi Jidong.

Bij Guozhi werd zijn jongere copy - Zhizhi, of ’kleine Guozhi’ - in een moederhond gedaan, een beagle. Die bleef een maandje bij Zhizhi. Daarna ging het hondje naar eigenaar He, het baasje van zijn ’alter ego’.

De kleine Zhizhi ligt in zijn mand. Zijn draagmoeder waakt. Ⓒ Reuters

He is voorzichtig met Zhizhi. Toch heeft hij hoge verwachtingen. „Wij denken dat hij zelfs beter wordt dan Guozhi”, aldus He.