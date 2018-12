Verdachte van zeeroof Nederlands schip opgepakt

De man wordt ook verdacht van zeeroof, meldde het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Elf van de veertien bemanningsleden van het schip FWN Rapide werden ongeveer een maand lang gegijzeld. Ze moesten na de kaping mee aan land met de Afrikaanse piraten. Twee bemanningsleden konden ontsnappen en een ander verstopte zich tijdig. Onder de gijzelaars waren geen Nederlanders. Het schip is van de Groningse rederij Forestwave.

In Nederland is na de ontvoering direct een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. Daarop volgde een internationaal arrestatiebevel. De verdachte is begin vorige maand aangehouden toen hij in Zuid-Afrika op doorreis was. Het OM had zijn arrestatie pas bekend willen maken als zijn uitlevering aan Nederland aan de orde was. Maar nu de media in Zuid-Afrika over de zaak schrijven, heeft het OM zijn aanhouding toch bekendgemaakt, zei een woordvoerder.

De aangehouden zeerover handelde niet alleen, maar de woordvoerder kan niet zeggen om hoeveel piraten het gaat. Het onderzoek loopt nog.