Basisschool wekenlang dicht om kapotte vloer

Eerder bleek al dat er op verschillende plaatsen bij de hoofdingang van het schoolgebouw scheuren in de muren zaten. Dat was voor Noordenveld aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Hieruit bleek dat de wapening van de vloer van het oude gedeelte van de school is verroest. Die vloeren mogen daarom niet te zwaar worden belast.

Lange kerstvakantie

Voor de basisschoolleerlingen houdt dit in dat ze waarschijnlijk tot 9 januari, ruim 3,5 week lang, geen les hebben. „De komende weken wordt alles op alles gezet om vervangende noodlokalen te vinden”, laat de gemeente weten. Dinsdag is er een informatiebijeenkomst voor ouders gepland.