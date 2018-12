Morgen nog droog: daarna dagenlang regen

Vandaag was het bijzonder zacht met 9 graden Celsius in de Randstad, terwijl het ook in Limburg, Zeeland en Groningen warmer dan 5 graden bleef. Ook was het overwegend droog. Morgen is het de laatste (vrijwel) droge dag: volgens Weerplaza is er in Amsterdam bijvoorbeeld slechts 10% kans op regen.

Daarna wordt het slecht. Van woensdag tot en met volgende week maandag staan er regenachtige wolkjes bij de vooruitzichten; de kans op zon komt niet boven de 50% uit terwijl de kans op regen steeds daarboven ligt.