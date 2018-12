Angst bij kinderopvang: ’Waar is luierdief nog toe in staat?’

Archieffoto ter illustratie, niet de man uit het verhaal. Ⓒ ANP

’s Gravenmoer - „Dit moet stoppen. Het is vies, lastig en die jongen heeft hulp nodig”, zegt Nicole Mallens van kinderopvang De Hummelhoeve in het Brabantse ’s Gravenmoer. Kinderdagverblijven worden met tussenpozen al jaren geteisterd door een luierdief. Let wel: gebruikte luiers.