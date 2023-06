Kunstenares moet beschuldiging aanranding ex-PvdA’er rectificeren

De zaak werd twee weken geleden uitgevochten in de rechtbank Amsterdam. Van Dijk had Simonse, met wie hij in het verleden een korte relatie had, voor de rechter gesleept. De kunstenares had hem op Radio 1 onder meer beschuldigd van aanranding of ander grensoverschrijdend gedrag en stelde dat hij 350.000 euro had gekregen van de PvdA. Tinkebell zei daarnaast dat Van Dijk ook een relatie met Kuiken had gehad. Een sommatie van Van Dijks advocaat om de uitspraken te rectificeren had Simonse ’retour voor in je reet’ teruggestuurd.

In de rechtbank werd vervolgens de affaire rond Van Dijk en de PvdA nog uitgebreid uit de doeken gedaan. Het Kamerlid gaf begin vorig jaar zijn zetel op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een onderzoek werd hij ook door de PvdA geschorst, maar die straf werd al snel tenietgedaan door de geschillencommissie van de eigen partij. De PvdA ging uiteindelijk door het stof en gaf Van Dijk een vergoeding mee.

Maar Simonse, een van de klagers over Van Dijk, bleef de oud-PvdA’er beschuldigen. Na de uitlatingen op de radio was voor Van Dijk de maat vol, hij eiste rectificatie. Daar heeft hij gelijk in gekregen. Simonse mag de beschuldigingen richting Van Dijk niet langer meer uiten en moet daarnaast haar eerder gedane uitspraken rectificeren.

Dat moet Simonse doen in een vastgemaakte tweet op Twitter, waarna ze twee uur lang geen bericht mag plaatsen op het sociale medium. Als ze de gerectificeerde beschuldigingen toch nog een keer uit, moet ze een dwangsom van 5000 euro betalen. Dezelfde boete staat er op het niet plaatsen van de rectificatie. Simonse laat op Twitter weten zich aan de straf te houden: „Uw lievelingskunstenaar is zojuist monddood gemaakt en zal binnenkort netjes rectificeren wat ze van de rechter moet rectificeren (en vindt daar het hare van).”