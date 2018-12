Ophef om ’te sexy’ cover van tijdschrift Amnesty

„Smakeloos dit”, schrijft Midden-Oosten reporter Jenan Moussa. „Note aan Amnesty: reddingsvesten zijn geen fashion statement. Reddingsvesten zijn niet sexy. Voor vluchtelingen die bijna verdrinken is een reddingsvest het verschil tussen leven en dood”, vervolgt ze. De journaliste kreeg bijval van andere gebruikers op Twitter. „Wat dachten ze?!”, reageert Owen verontwaardigd. „Dit is vies, absoluut vreselijk en smakeloos”, schrijft Lily.

Amnesty heeft onderstaande cover inmiddels offline gehaald. Tekst gaat verder onder de tweet.

In een reactie laat de mensenrechtenorganisatie weten dat de cover van het online magazine offline is gehaald. „Samen met (voormalig) vluchtelingen maakten we een glossy magazine om de aandacht te vragen voor het grote contrast tussen de luxueuze leefstijl geportretteerd in de magazines en de vreselijke situatie voor de mensen in de kampen.”

Excuses

Amnesty biedt vervolgens haar excuses aan. „Het is nooit de bedoeling geweest iemand te beledigen en we betreuren dat onze keus voor deze cover een afleiding vormde van ons lopende werk voor de velen die vastzitten op de Griekse eilanden.”