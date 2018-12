Terreurverdachte die kerken wilde opblazen opgepakt in Italië

De politie vermoedt dat de verdachte in het verleden een strijder van IS was. Hij arriveerde in 2016 in Italië en werkte in de stad Bari voor een schoonmaakbedrijf. De politie hield de Somaliër al een maand nauw in de gaten en luisterde hem af.

’Bommen in kerken’

Speurders luisterden ook mee toen de man zich in gesprekken lovend uitsprak over „degenen die doden op het pad van Allah.” Ook liet hij zich positief uit over de aanslag van vorige week in Straatsburg. De man zou tevens hebben gezegd: „Laten we bommen plaatsen in alle kerken in Italië. Waar is de grootste kerk? Die staat in Rome.”

Maatregelen

De man is vorige week opgepakt toen hij Bari wilde verlaten. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem nu van het aanzetten tot en ondersteunen van terrorisme. De Italiaanse politie neemt extra veiligheidsmaatregelen rond kerken, waaronder de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Daar worden rond de kerst veel mensen verwacht.