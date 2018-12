Tennisbond verstrekt privégegevens van leden

Het tv-programma Nieuwsuur meldde eerder dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich zorgen maakt over de manier waarop onder meer de KNLTB en voetbalbond KNVB omgaan met de persoonsgegevens.

Klachten

Sinds de nieuwe privacywetgeving van kracht is, heeft de autoriteit veel klachten ontvangen van leden van sportbonden die zich stoorden aan belacties, mailtjes of reclame per post zonder dat ze daar toestemming voor hadden gegeven.

Bij het delen van datagegevens gaat het nadrukkelijk niet om een verdienmodel, zegt de bond. Samenwerking met zakelijke partners is bedoeld om tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar te houden.

De KNLTB is een non-profit organisatie met ruim 1600 aangesloten verenigingen en tienduizenden vrijwilligers.