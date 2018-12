Minister komt met strengere regels voor topbeloningen

Dat staat in de nieuwe ’agenda financiële sector’ van minister Hoekstra (Financiën) waarin hij zijn beleid voor de komende jaren uiteenzet.

De CDA-bewindsman wil vooral consumenten beter beschermen tegen de grillige, financiële markt. Zo wil hij een reclameverbod voor flitskredieten – kortlopende, dure leningen – nu echt invoeren. Hoekstra zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zo nodig ook extra instrumenten geven om op te treden tegen kopen op afbetaling. De minister zegt nu te veel ’tranentrekkende verhalen’ te horen van mensen die zich in de schulden steken.

Het vertrouwen van burgers in de financiële sector is laag, ziet Hoekstra. Vooral in de bankensector. „De recente ophef rond beloningen en de nalatigheid bij het voorkomen van witwassen hebben opnieuw afbreuk gedaan aan het vertrouwen van de samenleving in de sector”, verwijst hij naar de schandalen bij ING.

