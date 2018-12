Ernstige fraude taallessen

Minister Koolmees heeft geen zin om zoete broodjes te bakken over de misstanden bij de inburgering. „De inburgeraar is het eerste slachtoffer: die leert niet goed Nederlands. Maar dat schaadt ook de samenleving als geheel.” Ⓒ ANP

Den Haag - Dat er werd gefraudeerd bij de inburgering van statushouders wist minister Koolmees (Integratie) al. Maar nu hij er serieus onderzoek naar heeft laten doen, blijkt de schaal waarop wordt gesjoemeld veel groter dan gedacht: over niet minder dan vier op de tien aanbieders van taalonderwijs kwamen de afgelopen maanden ernstige fraudesignalen binnen. „Het stelsel dat we hebben opgetuigd, is veel te gevoelig voor misbruik”, erkent hij nu.