Landelijke Studentenvakbond: ’Willekeur in studietoeslag’

De verschillen tussen de 45 belangrijkste studentengemeenten van dit land zijn groot, aldus de LSVb: in Zwolle is de studietoeslag voor jongeren met een beperking 310 euro per maand, in Heerlen slechts 31 euro per maand. Oneerlijk, vindt voorzitter Carline van Breugel van de belangenclub. „Gemeenten zouden moeten investeren zodat deze groep, die niet naast de studie kan werken, toch kan afstuderen. En het zou niet moeten uitmaken in welke gemeente je woont.”

Gemeenten aan zet

Tot 2015 ging het Rijk over de studietoeslag. Sindsdien is die taak, net als bijvoorbeeld langdurige zorg, overgeheveld naar gemeenten. Die mogen zelf bepalen hoeveel geld ze aan gehandicapte studenten geven, en onder welke voorwaarden. Dat heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat de gemeente Deventer alleen toeslagen uitkeert aan studenten die „een opleiding hebben gekozen die de kansen op de arbeidsmarkt verhoogt”.

In veel gemeenten ligt de uitkering bovendien onder de 190 euro per maand. Dat is wat een 18-jarige zou verdienen met een bijbaantje van tien uur tegen het minimumloon, en is wat de studentenvakbond betreft om die reden schappelijk. Van Breugel: „Belangrijk is dat studenten tegemoet worden gekomen; de decentralisering is daar niet echt bevorderlijk voor geweest.”