Gratis geld en niet naar klas

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

Statushouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, en kunnen daarvoor in een open markt kiezen uit een keur aan gecertificeerde aanbieders. Dat is de kern van de inburgeringswet die minister Asscher invoerde. Het stelsel is een gedrocht gebleken, vooral omdat de markt werd geprivatiseerd zonder streng toezicht op die markt te houden.