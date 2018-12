Drama Lelystad Airport compleet

Weer hangt uitstel in de lucht voor Lelystad Airport, dat eigenlijk in april 2020 open zou moeten gaan. Ⓒ ANP

Lelystad - Het drama rond het nieuwe Lelystad Airport, dat in april 2020 zou moeten openen, is compleet. Een 100 procent ’overloop’ van Schipholvluchten voor toeristen, een harde politieke randvoorwaarde, is wettelijk onmogelijk. Ook willen vakantievliegers geen kostbare, schaarse slots op het volle Schiphol opgeven. Uitstel voor de derde keer lijkt niet te vermijden.