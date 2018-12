CBS wil topman geen afkoopsom geven

De beslissing om Moonves uit zijn functie te zetten en geen afkoopsom toe te kennen volgt nadat de top van het bedrijf de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door twee advocatenkantoren, heeft geëvalueerd. Een conceptversie van dat rapport was deze maand uitgelekt naar The New York Times. Het beschuldigt Moonves van het vernietigen van bewijs en poging tot omkopen van aanklagers met de beloften van banen bij CBS.

Moonves heeft alle beschuldigingen ontkend en houdt vol dat de seks met wederzijds instemming was.

