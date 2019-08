Horrorarts Michael K. weer in rechtbank

Eind 2015 liep een sm-spel volledig uit de hand in een geprepareerde kamer aan de Filips van Almondestraat in West. De ondersteboven gehangen Magnus Jonsson overleefde een drugscocktail met een dodelijke hoeveelheid crystal meth niet. Michael K. had deze via een injectie ingespoten.

De rechtbank legde K. in 2016 een straf van zes maanden op voor dood door schuld. De rechters vonden niet dat kon worden vastgesteld of K. roekeloos had gehandeld. Het was namelijk niet meer terug te halen of Jonsson had ingestemd met, dan wel had aangedrongen op de hoge dosis drugs. Het slachtoffer raakte daarvan zo oververhitte, dat hij onwel werd en stierf.

Overigens overleed een jaar eerder in dezelfde kamer ook een man bij een sm-spel, waar K bij betrokken was. Dat gebeurde echter niet onder verdachte omstandigheden.

Het Openbaar Ministerie heeft de geboren en getogen Duitser, die zich als psychiater uitgaf, opnieuw op de korrel, omdat hij valselijk recepten zou hebben uitgeschreven op naam van een collega. Vervolgens ging hij zelf of liet hij anderen de medicijnen ophalen bij een apotheek op de Admiraal de Ruijterweg in Nieuw-West.

Het gaat niet om een eenmalig vergrijp, maar het OM verdenkt K. ervan dat hij zesenhalf jaar lang, tussen april 2010 en oktober 2016, recepten uitschreef om medicijnen te verkrijgen. Of hij deze voor eigen gebruik nodig had of aan anderen doorsluisde, is niet bekend.

Michael K. moet volgende week dinsdag voorkomen.