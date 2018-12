Lichaam vermiste redder in IJssel gevonden

De 51-jarige verkeersregelaar kwam na zijn reddingspoging zelf niet meer boven water.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De politie heeft in de Hollandsche IJssel bij Capelle aan den IJssel het lichaam gevonden van de vermiste verkeersregelaar die maandagmiddag te hulp schoot nadat een automobiliste de rivier in was gereden. De 51-jarige man uit Rotterdam werd volgens de veiligheidsregio sinds maandagmiddag 14.00 uur vermist.