Rutger Ploum moet CDA gaan leiden

Ploum (53) is zes jaar secretaris van het CDA. Hij heeft een advocaten- en notarissenkantoor in Rotterdam. Voorzitter Peetoom, die na twee termijnen aftreedt, spreekt over een betrouwbare, betrokken en humoristische teamspeler.

Volgens Ploum vraagt de situatie bij het CDA met minder leden en minder financiën om actie. „We moeten aan de slag om de partij te vernieuwen. Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan.”

Ploum kwam als enige kandidaat voor het voorzitterschap uit de bus. Binnen drie weken kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Op het partijcongres op 9 februari wordt dan definitief bekend wie Peetoom opvolgt.