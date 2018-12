Stroper bestraft: verplicht Bambi kijken in bajes

David Berry jr. werd samen met twee familieleden gearresteerd in augustus. Ze hadden honderden herten gedood tijdens de illegale jacht, namen de koppen mee als trofee en lieten de rest van het lichaam gewoon achter.

Berry kreeg één jaar cel. Daarbovenop moet hij de Walt-Disneyfilm verplicht bekijken, zo staat formeel beschreven: de man heeft tot 23 december om een goed moment te kiezen, en daarna moet de film maandelijks worden herhaald.

De straf lijkt ludiek, maar is bloedserieus. Autoriteiten nemen de zaak hoog op. Volgens de aanklagers gaat het om een van de grootste stroperszaken ooit in de staat Missouri. Berry zal zich moeten inleven in het verhaal van het kleine hertje dat zijn moeder verliest door jagers. Zondag staat de eerste vertoning op het programma.