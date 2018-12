’Levenslange celstraffen Passage laten staan’

Soerel legde zijn zaak in cassatie aan de Hoge Raad voor, evenals de drie andere tot levenslang veroordeelden. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies. De Hoge Raad neemt de conclusie geregeld over, maar kan ook anders beslissen. De uitspraak zal waarschijnlijk op 23 april zijn, twaalf jaar nadat de megazaak op gang kwam.

Passage draait in hoofdzaak om zeven liquidaties, gepleegd in 1993, 2005 en 2006.

Peter la S. en Fred R.

Veel van de bezwaren van de verdachten spitsen zich toe op de gang van zaken rond de twee kroongetuigen die in Passage een centrale rol hebben gespeeld, Peter la S. en Fred R.. Advocaat Sander Janssen, die in Passage huurmoordenaar Jesse R. bijstaat, heeft in september bij de Hoge Raad betoogd dat het Openbaar Ministerie met de beide kroongetuigen buiten zijn wettelijke boekje is gegaan door hun naast strafvermindering ook financieel voordeel toe te zeggen.

De advocaat-generaal constateert wel dat de uitwerking van de kroongetuigenregeling niet op alle onderdelen even helder is. „Maar dit geeft geen aanleiding tot vernietiging van de uitspraken.” Van ontoelaatbare toezeggingen is volgens de advocaat-generaal geen sprake geweest.

Ook twee verdachten die zijn veroordeeld tot celstraffen van meerdere jaren hebben cassatie aangetekend. In die zaken moet de veroordeling eveneens gehandhaafd blijven, adviseert de advocaat-generaal.

