Motorclub Bandidos blijft verboden

De rechtbank in Utrecht oordeelde eerder dat BMC Internationaal in strijd handelt met de openbare orde en heeft BMC Holland verboden verklaard en ontbonden. Met deze beslissing was de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan.

BMC Europa en de lokale afdeling BMC Sittard zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hof komt deels tot eenzelfde en deels tot een andere beslissing dan de rechtbank.

"Er bestaat geen wereldwijde BMC-organisatie"

Het hof oordeelt dat, hoewel over de hele wereld Bandidos-motorclubs bestaan en actief zijn, niet is komen vast te staan dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie die als een zelfstandige eenheid naar buiten optreedt. Voor zover het verzoek van het OM erop is gebaseerd dat BMC Internationaal wel zo een organisatie is, wijst het hof dat verzoek daarom - anders dan de rechtbank - af.

BMC Holland moet worden verboden

„Wel is komen vast te staan dat BMC Holland een zelfstandige (informele) vereniging is. Bij BMC Holland is sprake van rivaliteit met andere motorclubs, waarbij geweld wordt toegepast, ook in de openbare ruimte. Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en dreiging van geweld. BMC Holland onderhoudt banden met andere Bandidos-motorclubs die het gebruik van geweld en andere vormen van criminaliteit niet schuwen. De uitingen en gedragingen van BMC Holland, die plaatsvinden in deze sfeer en cultuur van geweld en dreiging van geweld, maken dat sprake is van een werkzaamheid in strijd met de openbare orde.” Net als de rechtbank vindt het hof daarom dat BMC Holland moet worden verboden en ontbonden.

Verbod gaat direct in

Deze beslissing betekent dat BMC Holland niet langer mag bestaan en dat het verboden is om lid te zijn van BMC Holland of om de werkzaamheid van BMC Holland voort te zetten. De beslissing heeft geen betrekking op het bestaan van andere zelfstandige Bandidos-motorclubs in Nederland, omdat het verzoek van het OM daarop niet was gericht.

Bandidos Motorcycle Club (BMC Holland) is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht.

Hoger beroep

De advocaten van Bandidos tekenden beroep aan bij het hof. Tijdens de behandeling van de zaak in augustus stelden de ze dat de Nederlandse afdeling ten onrechte is afgerekend op geweld dat is gepleegd door leden in het buitenland. Bovendien worden ook Nederlandse chapters getroffen waarvan geen geweldsincidenten bekend zijn.

Het Openbaar Ministerie stelt vast dat het verbod effect heeft: sindsdien zijn er nog wel geweldsincidenten geweest, maar het aantal en de ernst daarvan zijn minder dan voorheen.

Satudarah

Na het verbod op Bandidos volgde ook nog een verbod op Satudarah. Het OM werkt daarnaast aan een rechtszaak tegen de Hells Angels en No Surrender. Beide zaken komen waarschijnlijk volgend jaar voor de rechter.

