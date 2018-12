Nieuwe planeet ontdekt

De officiële naam is 2018 VG18, maar in de wandelgangen wordt het hemellichaam Farout genoemd: ver weg. De afstand van de zon naar de ontdekte planeet is 120 keer de afstand van de zon naar de aarde.

Het is daarmee het verste object in het zonnestelsel dat tot nu toe is ontdekt.

Farout is waarschijnlijk 500 kilometer doorsnede. Z’n kleur is roze/paars. De wetenschappers vermoeden dat er ijs op ligt.

De ontdekking van Farout werd op 10 november gedaan door sterrenkundigen Scott S. Sheppard, David Tholen en Chad Trujillo. Ze vonden het hemellichaam met de Subaru telescoop op Hawaï.