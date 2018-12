Mijnwerker komt om in Duitsland

Het was het eerste dodelijke ongeval in de Duitse steenkoolmijnen sinds 2012. Het incident was tijdens de ontmanteling van de mijn in Noord-Rijnland-Westfalen die twee weken geleden al dicht ging.

Vrijdag gaat de laatste steenkolenmijn in Bottrop dicht. Dat betekent het officiële einde van de steenkolenbouw in Duitsland die ongeveer 150 jaar geleden begon. In aanwezigheid van bondspresident Frank-Walter Steinmeier zal de laatste wagen met gewonnen kolen symbolisch naar boven komen.

In het land wordt nog wel volop bruinkool gewonnen. De ontmanteling van de steenkolenwinning gaat ongeveer een jaar duren.