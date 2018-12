’Voormalig materiaalman Feyenoord vermoordt Belgische drugscrimineel’

De rechtbank in de Belgische stad Dendermonde constateerde dat Raouf B. niet in Nederland was vermoord.

De rechtbank besloot een huiszoeking te laten doen bij Vintage Cars House. Hierbij werden bloedsporen van Raouf B. aangetroffen. Alles wijst erop dat Raouf B. in de garage in Stekene is vermoord en vervolgens naar Kloosterzande werd gebracht en daar is gedumpt. De 41-jarige uit Temse zou niet alleen zijn vermoord met een vuurwapen, maar zou ook ernstig verminkt zijn door zijn moordenaar(s).

De politie gaat uit van een misdrijf. Ⓒ DAVEY BAAS

De Belgische voetballer Thomas Buffel verbleef jaren geleden in het gastgezin dat Michel Z. en zijn vrouw hadden opgezet toen Z. nog voor Feyenoord werkte. „Die mensen ademden Feyenoord”, zei Buffel in 2015 aan de collega’s van Het Belang van Limburg.

Twintig rechercheurs op de zaak

De Nederlandse politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet en bevestigt dat Raouf B. is vermoord, zo schrijft Gazet van Antwerpen.

De Belgische krant schrijft dat de kans groot is dat Raouf B. slachtoffer is geworden van een afrekening in het drugscircuit. De veertiger uit Temse is niet alleen berucht in het criminele milieu van het Waasland, Raouf B. was ook al jaren een bekend figuur in het Antwerpse nachtleven, waar hij banden smeedde met spilfiguren uit de drugswereld. Zo had Raouf B. nauwe contacten met de Borgerhoutse bende de Turtles en stond hij ook in contact met havenarbeiders die bekendstaan om hun betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen.

’Pablo Escobar van het Waasland’

Hoewel B. door iemand tegenover Gazet van Antwerpen wordt getypeerd als de ’Pablo Escobar van het Waasland’, is hij volgens de krant vooral een gewelddadige straatcrimineel. Afgelopen twintig jaar is hij meermaals opgedoken in onderzoeken naar geweldsincidenten in het uitgaanscircuit.

Cocaïne gesmokkeld

In 2008 komt Raouf B. voor het eerst naar voren in een drugsdossier als hij drugs heeft gekocht bij een drugsbende in Borgerhout en dat verkoopt in het Waasland. Later richten B. en een aantal vrienden zich ook op smokkel via de haven. In 2012 wordt zijn naam genoemd als er 200 kilo cocaïne van de Turtles verdwijnt, schrijft Gazet van Antwerpen. Datzelfde jaar wordt zigeunerkoppel Zyra Weiss en Nikki Lafertin neergeschoten en volgt de gerechtelijke politie de connectie naar het drugscircuit van Antwerpen. Opnieuw valt de naam van B.

In 2014 wordt B. samen met Hells Angel Feti P. en een handvol medebeklaagden opgepakt voor de smokkel van minstens 500 kg cocaïne via de haven van Antwerpen. Dat onderzoek ligt intussen al jaren stil.

Fataal

Volgens de Belgische krant was het de afgelopen weken stil rondom Raouf B. Een advocaat die hem goed kende zegt „Hij had de naam een ripper te zijn. Iemand die vooral partijen drugs van anderen probeert in te pikken. Vroeg of laat loopt zoiets fataal af.”