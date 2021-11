Klanten Britse pub al drie nachten vast door hevige sneeuwval

Dat meldt de Britse zender BBC. De gasten van de pub, die 528 meter boven de zeespiegel ligt, werden zaterdag wakker met een dik pak sneeuw, dat tot aan de ramen van de slaapkamers reikte. Sindsdien is er een tunnel gegraven bij de voordeur van de pub, maar door schade aan de elektriciteitskabels zijn de wegen onbegaanbaar.

Manager Nicola Townsend meldde dat iedereen in goede stemming was en dat sommige mensen zelfs niet eens wilden vertrekken. Tot nu toe hadden 61 mensen twee nachten doorgebracht, waarbij velen, waaronder de leden van de band, een kamp moesten opbouwen in de lounge van de pub.

’Genoeg bier beschikbaar’

Het personeel had volgens de manager activiteiten georganiseerd om de mensen te vermaken, waaronder een quiz en verschillende bordspellen. Een van de gasten, Martin Overton, zei tegen BBC News dat de sfeer „erg goed” was en er „genoeg bier beschikbaar” was.

De naweeën van storm Arhwen hebben in North Yorkshire nog voor veel overlast gezorgd. De meeste treinen tussen York en Schotland zijn geannuleerd omdat de treinverbinding tussen Newcastle en Edinburgh gesloten is. Volgens de North Yorkshire County Council blijven het personeel en de nooddiensten samenwerken om de gevolgen van de storm op te vangen.